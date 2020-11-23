بعد"محسود" تركي آل الشيخ يعرض على الهضبة أغنية جديدة بعنوان "غدارين"







وكتب تركي، تغريدة لعمرو، قائلًا بها: "يا حظ صاحي؟ في عمل سميته غدارين.. تسمع؟ لو في مكان لسه في ألبوم؟".







ليرد عليه الهضبة قائلًا: "صاحي بشتغل وجاهز للسمع".







جدير بالذكر أن تركي، عرض مؤخرًا على الهضبة أغنية أخرى بعنوان"محسود" من كلماته ومن ألحان خالد عز، وكان من المفترض أن يبدء الهضبة في تنفيذها.



عرض المستشار تركي آل الشيخ، على الهضبة عمرو دياب، أغنسة جديدة بعنوان "غدارين" لضمها لألبومه الغنائي وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر".