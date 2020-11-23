بعد"محسود" تركي آل الشيخ يعرض على الهضبة أغنية جديدة بعنوان "غدارين"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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عرض المستشار تركي آل الشيخ، على الهضبة عمرو دياب، أغنسة جديدة بعنوان "غدارين" لضمها لألبومه الغنائي وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر".


وكتب تركي، تغريدة لعمرو، قائلًا بها: "يا حظ صاحي؟ في عمل سميته غدارين.. تسمع؟ لو في مكان لسه في ألبوم؟".


ليرد عليه الهضبة قائلًا: "صاحي بشتغل وجاهز للسمع".


جدير بالذكر أن تركي، عرض مؤخرًا على الهضبة أغنية أخرى بعنوان"محسود" من كلماته ومن ألحان خالد عز، وكان من المفترض أن يبدء الهضبة في تنفيذها.

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