هايدي موسى تغازل جمورها بإطلالة أنيقة

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شاركت الفنانة هايدي موسى، جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت هايدي على الصورة قائلة :" صباح جميل" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات،



طرحت المطربة الشابة هايدي موسى، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "عيشها" ، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



تعد الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع وميكس محمد الشاعر، وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان.



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا، ونسب مشاهدة جيدة عبر "اليوتيوب"، وتقول كلماتها :"عادي جدا كلنا بنتعب ونحزن طول ما فجر الكون بيدّن يبقا لسة هييجي خير قوي نفسك لو قصادك مين ينافسك ربنا بيدي اللي يتعب واللي بيحاول كتير دي الحياة عايزة اللي جامد مهما مالناس اتخدع قلب طيب ضهر ساند في الظروف صاحب جدع هي فرصة بتيجي مرة" .



