حسن الرداد يمازح جمهوره بهذه الصورة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره بنشر فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وكان في الفيديو يتسابق في فتح كانز البيبسي بسرعة شديدة، وعلق على الفيديو قائلاً:" الحمد لله" وقام بعمل تاج لمدير الأعمال حمدي بدر.

تعاقد الفنان حسن الرداد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، وذلك بعد انسحاب الفنان هاني سلامة، و يواصل مخرج العمل ماندو العمل معاينة أماكن التصوير، وترشيح باقي النجوم للمشاركة في الفيلم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.


وفي سياق آخر، شارك حسن الراداد مؤخرًا في فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عثمان أبو لبن.

كما يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.
حسن الرداد يمازح جمهوره بهذه الصورة
حسن الرداد يمازح جمهوره بهذه الصورة

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