عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي أجريت اليوم الأثنين عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في ديربي الكرة المصرية.


حيث سيتواجه القطبين في الجولة الرابعة من الدور الأول فيما ستكون مباراة الدور الثاني في الجولة الحادية والعشرين وذلك ضمن إطارات الموسم الكروي الجديد 2020 ، 2021.


وجاءت مباريات الجولة الأولى كاملة على النحو التالي :-

الإنتاج الحربي × سيراميكا كليوباترا 

طلائع الجيش × الجونة

الأهلي × مصر المقاصة

إنبي × أسوان 

سموحة × غزل المحلة

المقاولون العرب × الزمالك 

البنك الأهلي × وادي دجلة

المصري البورسعيدي × الإسماعيلي

بيراميدز × الاتحاد السكندري

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