تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجريت ظهر اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021، بأحد الفنادق بالقاهرة.

وفيما يلي مباريات الأهلي في الموسم المقبل 2020-2021:

الأهلي ومصر المقاصة

الأهلي وغزل المحلة

الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي والزمالك

الأهلي ووادي دجلة

الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

الأهلي والإنتاج الحربي

الأهلي والبنك الأهلي

الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي وبيراميدز

الأهلي وسموحة 

الإسماعيلي والأهلي

الأهلي وإنبي 

الأهلي وطلائع الجيش 

المصري والأهلي

الأهلي والجونة

أسوان والأهلي

جديربالذكر أن سينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.

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