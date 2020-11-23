تسجيل 1065 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الاثنين، 1,065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شهدت دولة الإمارات، انخفاضًا في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 81,558 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وسجلت السلطات الصحية الإماراتية، حالة وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 548 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.