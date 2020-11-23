تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021.









وأقيمت اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري للموسم 2020-2021 بأحد فنادق القاهرة، وفيما يلي مباريات الجولة الأولى.

الإنتاج الحربي × سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش × الجونة

الأهلي × مصر المقاصة

إنبي × أسوان

سموحة × غزل المحلة

المقاولون العرب × الزمالك

البنك الأهلي × وادي دجلة

المصري البورسعيدي × الإسماعيلي

بيراميدز × الاتحاد السكندري









جدير بالذكر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.