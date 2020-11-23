تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021.


وأقيمت اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري للموسم 2020-2021 بأحد فنادق القاهرة، وفيما يلي مباريات الجولة الأولى.
الإنتاج الحربي × سيراميكا كليوباترا 
طلائع الجيش × الجونة
الأهلي × مصر المقاصة
إنبي × أسوان 
سموحة × غزل المحلة
المقاولون العرب × الزمالك 
البنك الأهلي × وادي دجلة
المصري البورسعيدي × الإسماعيلي
بيراميدز × الاتحاد السكندري


جدير بالذكر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.

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