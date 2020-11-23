أسعار الذهب في مصر تحقق خسائر جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:22 م
الذهب
الذهب
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-11-2020 مع تراجع السعر العالمي.

 

 

 

وبلغت تراجعات في اسعار الذهب المحلي اليوم  بقيمة اثنين جنيه للجرام، حبحيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 811 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 695 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 927 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها.

 

 

 

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