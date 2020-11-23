البغدادي لصفوف الحمام المطروحي بالقسم الثاني

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements
نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع محمد البغدادي لاعب النصر وإتحاد الشرطة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

جاء التوقيع في حضور عبد المولي مهني، مدير الكرة، عماد عبد المولي، المدير الإداري، وكلاء اللاعب أحمد عمر، ومحمد الشريف.

وأعلن الفريق المطروحي في وقت سابق التعاقد مع 13 لاعب وهم: علي حسين، مدافع نادي النجوم، أكثم سمير، لاعب وسط بلدية المحلة، عماد حماد، لاعب وسط كوم حمادة، إسلام جمارك، مهاجم الأوليمبي، أسامة رجب، لاعب سوهاج، أيمن شعبان، لاعب قنا.

إضافة إلى أوك،ا حارس بني سويف، عظيمة، لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، شريف دومينيك، لاعب شباب سموحة، مصطفي عادل، لاعب النصر للتعدين، وائل علي، لاعب المنيا، خليل نيمار، لاعب الزمالك، علي أبو العلا، لاعب سموحة.

ويختتم الفريق المطروحي إستعدادته اليوم قبل الدخول في معسكر بأحد فنادق الأسكندرية غدا الثلاثاء إستعدادا لمباراة الجزيرة مساء الأربعاء في أولي مباريات الفريق بدوري القسم الثاني عن مجموعة بحري..

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يعلق على أزمة اختيار مخرج مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد إنطلاق الدوري المصري

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ 13 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف بوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة بسبب بيكيه

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

02:18 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

12:00 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»