عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجريت ظهر اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021، بأحد الفنادق بالقاهرة.

ويفتتح الأهلي حامل لقب الدوري مشواره في المسابقة بمواجهة في الجولة الأولى، بمواجهة مصر المقاصة.
وفيما يلي أول 5 مباريات للأهلي في الدوري :- 
الأهلي × مصر المقاصة
الأهلي × غزل المحلة
الأهلي × الاتحاد السكندري
الأهلي× الزمالك 
الأهلي × وادي دجلة

وكان الأهلي قد حسم بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي والذي أشرف على تدريبه خلاله إثنين من الطاقم الفني الأول السويسري رينيه فايلر وأكمل ما تبقي من مباريات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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