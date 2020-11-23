غريب: موسيماني وباتشيكو لن يخسرا الكثير في النهائي الإفريقي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:12 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الكفة متساوية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال غريب في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "المباراة بين الأهلي والزمالك، المكسب فيها سيكون لصالح مصر.. يجب أن تكون المواجهة تخرج بشكل محترم بين الطرفين".

 

وأضاف: "لدينا باتشيكو وموسيماني مدربان جديدان للناديين، وتفاعلا مع الزمالك والأهلي بشكل سريع، وأي مدرب سوف يفقد اللقب لن يخسر الكثير، لأنهما تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة".

 

وأتم: "وارى أن الكفة متساوية بين الناديين إلا في حالة غياب اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو لأي إصابات آخرى، لا يهمنا سوى ختام المباراة بشكل جيد".

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