رابط مباشر لاضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية على موقع tamwin.com دعم مصر نوفمبر 2020 بالرقم القومي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:09 م
اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
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رابط مباشر للاضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية على موقع tamwin.com دعم مصر نوفمبر 2020 بالرقم القومي

بالرابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث يمكنكم إضافة المواليد على موقع دعم مصر خلال شهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي، من أجل الإستفادة بأكبر شكل ممكن من منظومة التموين المصرية الحديثة لجميع المواطنين، حتى يتمكنوا من إضافة مولودهم الجديد على بطاقة التموين المفعلة والنشط التي يستخدمونها للإستفادة من الدعم بشكل كامل.

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد
يمكنكم إضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر من الرابط الرسمي له (اضغط هنا)، وذلك حتى يتمكن المواطنين المستفيدين من منظومة التموين الحديثة بالفعل من الإستفادة بشكل أكبر عن طريق إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال شهر نوفمبر الجاري لعام 2020 الميلادي. 

وذلك بعد تحديث وتطوير المنظومة، من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مركز نظم ومعلومات الإنتاج الحربي، الذي قام بتطوير وتحديث بطاقات التموين الذكية، وكذلك تطوير موقع وزارة التموين على شبكة الإنترنت، وإضافة العديد من الخدمات الإلكترونية على الموقع، من أجل خدمة المواطنين، وتوفير كافة سبل الخدمات على موقعها، حتى يتم تسهيل الأمر على المواطنين وسد حاجاتهم بأكبر شكل ممكن.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020؟
يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين المصرية، من خلال الخطوات التالية:-

- يتم الدخول على موقع دعم مصر لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية (اضغط هنا).
- يتم الدخول على صفحة تحديث البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع الإلكتروني.
- يتم الدخول على خيار إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2020.
- يتم إدخال رقم بطاقة التموين، والرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
- إدخال الرقم القومي للمولود وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الحالي.
- الضغط على زر "حفظ" ثم إضافة المولود.

رابط مباشر للاضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية على موقع tamwin.com دعم مصر نوفمبر 2020 بالرقم القومي

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