أحمد شيبه يسجل أغنية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يتواجد المطرب أحمد شيبه، خلال هذه الأيام بإحدى الستديوهات لوضع صوته على أغنية جديدة ليطرحها في الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات عمرو قطب، ألحان وليد سامي، توزيع إسلام ساسو.


في سياق أخر انتهى شيبه، مؤخرًا من تسجيل تتر أغنية مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات الشاعر رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم.


يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

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