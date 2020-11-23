أسعار النفط تسجل مكاسب جديدة في تعاملات اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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فعت أسعار النفط 1% الاثنين 23 نوفمبر، لتواصل مكاسبها إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.

 

هذا وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا ما يعادل 1.4% إلى 45.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا ما يوازي 1.2% إلى 42.91 دولار للبرميل. وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

 

هذا وقالت شركة Astrazeneca البريطانية للعقاقير إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالا بنسبة 90% بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

 

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر تشرين الثاني والأول من ديسمبر كانون الأول لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

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