للمشاركة في جولة الإعادة.. 3 طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

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مع انطلاق جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يقف عائق معرفة اللجنة الانتخابية أمام المواطنين للمشاركة في عملية الاقتراع، الذي يتم وفقا لإجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.



وفي تمام الساعة التاسعة صباحا فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من أجل اقتراع المواطنين في عدد من المحافظات وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح.



وفيما يلي يقدم "الفجر" الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل معرفة المواطنين لمقر لجنتهم الانتخابية للمشاركة في جولة الإعادة:



- يمكن معرفة مقر لجنتك الانتخابية من خلال الدخول على موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما، حيث أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، البوابة الالكترونية للاستعلام عن أماكن انتخابات مجلس النواب، عن طريق الانترنت، بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.





- من الممكن الاستعلام عن لجنتك الانتخابية قبل انتخابات مجلس الشيوخ من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151 فيتم الرد عليك بمقر انتخابك.





- وفي حالة الاتصال بالخط الساخن برقم 141، سيتم التواصل معك بمقر لجنتك الانتخابية.





وفي الساعات الأخيرة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.



وهناك 10 محافظات يخض الإعادة بكامل دوائرهم، وهي: بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، ومطروح، بينما 3 محافظات تدخل لاستكمال باقى دوائرهم الجيزة، الفيوم، والأسكندرية.



ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



وجولة الإعادة ستكون على مدار يومين اثنين، في 13 محافظة بين 220 مرشحًا على 110 مقاعد بمحافظات لم يحصل فيها المرشحون على الأغلبية المطلقة، باستثناء محافظة البحر الأحمر التي حسمت النتيجة من الجولة الأولى.



