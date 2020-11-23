التنسيق الحضاري يعقد ندوة "تجليات الفنون الاسلامية" عبر زووم الاربعاء المقبل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي و مبادرة " تراثنا هويتنا فلنحمه معا"يعقد الجهاز  القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " بالتعاون مع اتحاد الآثاريين العرب ندوة بعنوان "تجليات الفن الإسلامي"، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل ٢٥ نوفمبر عبر برنامج زووم على رابط      https://us02web.zoom.us/j/82725662925 


ويحاضر بالندوة  كل من أ. د. احمد عبدالرازق مصطفى أستاذ متفرغ ب قسم الآثار كلية الآداب جامعة عين شمس ، أ.د.  محمد الحلاوي أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الآثاريين العرب ، أ.د. احمد محمد دقماق أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الطائف ، ويدير الندوة الإعلامي "جمال الشاعر".   


يذكر أن منظمة اليونسكو قد أقرت يوم ١٨ نوفمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للاحتفال بالفن الإسلامي الذي تكون عبر ١٤ قرنا من الزمان وأثر في شتى المجالات ، وقامت المنظمة بعقد العديد من الندوات التثقيفية احتفاءا بهذا الفن الراقي وكذلك العديد من قطاعات وزارة الثقافة المصرية تعقد العديد من للندوات التثقيفية والتعريفية بهذا الفن

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