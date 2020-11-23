التنسيق الحضاري يعقد ندوة "تجليات الفنون الاسلامية" عبر زووم الاربعاء المقبل

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي و مبادرة " تراثنا هويتنا فلنحمه معا"يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " بالتعاون مع اتحاد الآثاريين العرب ندوة بعنوان "تجليات الفن الإسلامي"، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل ٢٥ نوفمبر عبر برنامج زووم على رابط https://us02web.zoom.us/j/82725662925









ويحاضر بالندوة كل من أ. د. احمد عبدالرازق مصطفى أستاذ متفرغ ب قسم الآثار كلية الآداب جامعة عين شمس ، أ.د. محمد الحلاوي أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الآثاريين العرب ، أ.د. احمد محمد دقماق أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الطائف ، ويدير الندوة الإعلامي "جمال الشاعر".







