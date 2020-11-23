وزير الرياضة يشهد منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات

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شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات الأول، الذي يقام في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " مصر أولا.. لا للتعصب "، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة.



وخلال حضوره لمنافسات اليوم الثاني، شهد وزير الرياضة مباراة بين وزارة المجالس النيابية المالية ومباراة الثقافة والخارجية،بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



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أكد وزير الشباب والرياضة لمنتخبات الوزارات أن الهدف من إقامة الدوري هو المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا.. لا للتعصب "، في ظل إهتمام فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي، وبرعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.



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، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة.