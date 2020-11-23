جامعة الفيوم تعد خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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في إطار الخطة الوقائية المتبعة بجامعة الفيوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، عدد من التوصيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد والحد من انتشاره داخل المنشآت والمدن الجامعية خلال الفترة القادمة شملت:





- الحفاظ على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية والكليات.



- المتابعة المستمرة مع الإدارات المختلفة للتأكد من النظافة اليومية للمباني والمنشآت الجامعية وتكرار أعمال التطهير والتعقيم.



- التأكد من إرتداء الطلاب للكمامة الطبية خلال اليوم الدراسي والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالتجمعات.



- الحرص على إتاحة أماكن جيدة التهوية خاصة بالمدرجات والقاعات الدراسية ومراعاة عدم التكدس بما يضمن سلامة الجميع.



- عقد ندوات طبية بالكليات لتعريف الطلاب بطرق الوقاية السليمة وعدد من الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي.