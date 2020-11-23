كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف بوري أبطال أوروبا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي ستتواجه إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ولم تشهد قائمة برشلونة تواجد ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - ديست - ألينا - جريزمان - بيانيتش - برايثويت - ديمبلي - ريكوي بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - تراينكو - جوردي ألبا - ماثويث - جونيور - إيناكي بينا - مينجويز - كونراد.


يذكر أن كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، النقاب عن حكم مباراة برشلومة ضد دينامو كييف الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا.


ويواجه برشلونة مضيفه دينامو كييف في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وتم إسناد مهمة تحكيم المباراة للحكم السلوفيني ماتيج جوج.


وسيتولى الإيطالي ماركو جويدا إدارة مواجهة كراسنودار وضيفه إشبيلية، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة الأوروبية.


ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس و8 عن منافسه في مباراة غدٍ التي ستبدأ في التاسعة مساء.

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