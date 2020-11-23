شاهد.. أكرم حسني يهنئ آيتن عامر بعيد ميلادها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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هنأ الفنان أكرم حسني، الفنانة أيتن عامر، بعيد ميلادها، عن طريق نشر صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وعلق أكرم على الصورة قائلاً: "كل سنة وانتي مبسوطة وطيبة يا اجمل تونا في الدنيا".


تحتفل الفنانة أيتن عامر، اليوم الأحد بعيد ميلادها الـ 34 وتعد أيتن من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.


يذكر ان اخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل،، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
شاهد.. أكرم حسني يهنئ آيتن عامر بعيد ميلادها
شاهد.. أكرم حسني يهنئ آيتن عامر بعيد ميلادها

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