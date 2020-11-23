تعرف على موعد إنطلاق الدوري المصري

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 20/21.


وتجري خلال الوقت الحالي قرعة الدوري المصري الممتاز بحضور كل من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم.


يذكر أن قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة السيد عمرو الجنايني تعيين الكابتن مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد ، حيث بدأ عمله بإجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يعقد مازن مرزوق اجتماعا في الحادية عشر صباح السبت المقبل مع مديري الكرة وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بمقر الاتحاد يعقبه اعلان الخطوط العريضة التي ستسير عليها المسابقة الموسم الحالي 20-2021.

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