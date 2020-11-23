عبد الدايم: طارق عاكف أثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الاعمال البارزة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الموسيقار الكبير طارق عاكف الذى غيبه الموت اليوم ٢٣ نوفمبر عن عمر يناهز ٦٠ عام وقالت ان الراحل اثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الاعمال البارزة التى تمثل علامات فنية في مصر الوطن العربي وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .



يذكر ان الموسيقار الراحل طارق عاكف بدا حياته الفنية عازف أورج حتى شاهده المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه ، تعاون مع نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الغناء في مصر والوطن العربي وحصل على جائزة أفضل موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات من 1987 حتى عام 1997 وجائزة أفضل موزع موسيقى عام 2001 وشقيقة مهندس الصوت امين عاكف



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