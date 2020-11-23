الجمعة .. مصطفي درويش يكشف كواليس دوره بحكاية "ربع قيراط" ببرنامج "واحد من الناس"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة والنصف مساء الجمعة المقبلة علي شاشة الحياة ، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان مصطفى درويش في حوار الصراحة والكشف عن عدد من الأسرار تذاع لأول مرة.

ويفتح درويش قلبه لبرنامج واحد من الناس ليجيب عن دوره الذي أثار ردود أفعال كبيرة عبر السوشيال ميديا  فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا " ، ويعتبر أولى بطولاته المطلقة مع النجمة ريهام عبد الغفور ، وتصدره التريند لاكثر الاعمال مشاهدة، وهل بالفعل تلقي  تهديدات ، لدرجة توجيه رسالة بعدم نزوله للشارع.

كما يكشف درويش، عن شخصية أبو حجر  وكيف تعامل معاها وبراعته الشديدة في أداء الشخصية، وكواليس تعاونه مع الفنانة ريهام عبد الغفور.

بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس التي تذاع لأول  مرةعن مسيرته المهنية.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة والنصف مساء الجمعة المقبلة علي شاشة الحياة

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