الليلة.. ثقافات وعادات ونوادر من كل بلاد الدنيا في "اقرأ حول العالم"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة والنصف، البرنامج الجديد "اقرأ حول العالم" تقديم عمر الزاغ، البرنامج يتيح للمشاهدين التعرف على أندر وأهم ثقافات وعادات الشعوب في كل بلاد الدنيا، من خلال شبكة مراسلين حول العالم، وتقارير مصورة تلقي الضوء على الآثار الحضارية والمعالم التاريخية، وأهم ما يميز كل بلد عن الآخر من حيث العادات والتقاليد والتنوع الثقافي والجغرافي.


البرنامج يحتوي على تقارير مميزة من  أغلب دول العالم منها مصر والجزائر والعراق والمغرب وهولندا وأندونيسيا.
البرنامج يعرض كل يوم اثنين الساعة 10:30 مساء ويعاد الجمعة الساعة 12:00 ظهرا.

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