وزير التنمية المحلية يطمئن على سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
الفجر
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تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول سير العملية الانتخابية في جولة الاعادة لانتخابات لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى وهي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان والوادى الجديد والاسكندرية ومطروح والبحيرة.

واطمأن اللواء محمود شعراوي علي فتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنيين للادلاء باصواتهم بكل سهولة ويسر وعدم حدوث اي مشكلات او معوقات.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان وتنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير للجان خلال يومي الانتخابات، وشدد " شعراوي " على وقوف كافة العاملين بالادارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الإعادة والحياد التام خلال عملية التصويت.

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية التزام الناخبين بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية خلال إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وأوضح " شعراوى" أن غرفة العمليات بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الأولي للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسبًا لأية تقلبات جوية.

ودعا وزير التنمية المحلية، الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة بالمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.

وطالب اللواء محمود شعراوى بأهمية المرور الدوري لقيادات المحليات في محافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية لحل اي مشكلات تواجه المواطنين.

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