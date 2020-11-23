بإطلالة أنيقة.. نداء شرارة تسحر جمهورها في أحدث ظهور بإنستجرام

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة الشابة نداء شرارة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نداء بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الكشمير ، واعتمدت على وضع ميكب هادئ زاذها جمالاً ووقاراً ، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها متغزلين بها.

وعلقت نداء على الصورة وكتبت : استند على نفسك وكأنك أكثر الأشياء ثباتاً.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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