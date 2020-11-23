"الضرائب" تكشف اخر موعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن الشهر الماضي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:55 م
ضرائب
ضرائب
أحمد الشيخ
Advertisements

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه يجب على المكلف  بالضريبة على القيمة المضافة تقديم  إقراره الضريبى خلال الشهر التالى لإنتهاء الفترة الضريبية  وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020  وذلك  لتجنب التعرض للعقوبات المقررة لأحكام هذا القانون .

 

 

وأوضح " عبد القادر " أن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أكتوبر 2020  هو 30 نوفمبر الجاري وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، لافتاً إلى أنه يمكن الإتصال على الخط الساخن رقم 16395 الرد على كافة الإستفسارات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد تقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة الضرائب

أخبار تهمك

4 أزمات تقضي على برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ ساعة

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ ساعتين

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس مصلحة الضرائب: تلقينا 148 ألف إقرارا الكترونيا عن الضريبة على القيمة المضافة.

"الزكاة والدخل" تحدد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لمنشآت الـ40 مليون ريال

مؤسسة الزكاة تدعو المنشآت لتقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يونيو

"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوليو

هيئة الزكاة الدخل تطالب المنشأت بتقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يوليو

مصلحة الضرائب تناشد الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»