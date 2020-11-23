البورصة تلغي كل العمليات المنفذة علي سهم "العربية لإدارة وتطوير الاصول"

قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول خلال جلسة تداول أمس الأحد، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الاثنين، ليصبح 6.21 جنيه/ للسهم.

وارتفعت البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المصريين والعرب ، مقابل مبيعات من المؤسسات الأجنبية فى غياب التجارى الدولى الذى لم يتم التعامل عليهمع عودة النشاط على قطاع الحليج و القطاع العقارى و أسهم المبادلة مع بايونيرز مثال الصعيد و الجيزة للمقاولات ، و كذلك قطاع الخدمات المالية بقيادة هيرمس .