البورصة تلغي كل العمليات المنفذة علي سهم "العربية لإدارة وتطوير الاصول"
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:56 م
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول خلال جلسة تداول أمس الأحد، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الاثنين، ليصبح 6.21 جنيه/ للسهم.
وارتفعت البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المصريين والعرب ، مقابل مبيعات من المؤسسات الأجنبية فى غياب التجارى الدولى الذى لم يتم التعامل عليهمع عودة النشاط على قطاع الحليج و القطاع العقارى و أسهم المبادلة مع بايونيرز مثال الصعيد و الجيزة للمقاولات ، و كذلك قطاع الخدمات المالية بقيادة هيرمس .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة
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