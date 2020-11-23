7 اندية تشارك فى دورى الجولف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اكدت 7 اندية مشاركتها فى دورى الجولف لموسم 2020 / 2021 والذى يعود للظهور بعد فترة غياب .

وحدد اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين يوم 5 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الجولة الأولى من المسابقة والتى ستقام على ملعب جولف نادى نيو جيزة .

وصرح نائب رئيس الاتحاد تيمور ابو الخير أن الاندية المشاركة هى الجزيرة وسبورتنج واليجريا والسخنة وبالم هيلز ودريم لاند ونيو جيزة.

قال ان كل فريق سيمثله 10 لاعبين فى اقوى تظاهرة تنافسية محلية للوصول الى منصة التتويج والحصول على اللقب .

اشار قائلا ان اتحاد الجولف حرص على أن يضم كل فريق لاعبة وناشئ من أجل حث الاندية على زيادة الاهتمام بالسيدات والناشئين.

واضاف تيمور ابو الخير قائلا ان حرص اتحاد الجولف على عودة دورى الاندية يستهدف تحقيق المزيد من توسيع القاعدة ونشر رياضة الجولف وتوفير فرص احتكاك قوية للاعبين واللاعبات والترويج للملاعب  لاسيما وان مصر باتت تمتلك ملاعب جولف مميزة للغاية تضاهى الملاعب العالمية من حيث التصميم والمنشآت الموجودة بها .

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