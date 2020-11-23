مجدي كامل بصحبة زوجته مها أحمد وابنهما فى أحدث ظهور بإنستجرام

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان مجدي كامل جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي بالصورة برفقة زوجته الفنانة مها أحمد وابنهما ، وعلق قائلاً:"ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، الحمد لله يارب توفيقك.

والجدير بالذكر أنَّ مجدي ُشارك مؤخرا في مسرحية" الملك لير"، والمسرحية بطولة يحيي الفخراني، أحمد فؤاد سليم،مجدى كامل،رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور،هبة مجدي، نضال الشافعي، أحمد عزمي،إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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