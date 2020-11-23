مشتريات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم  مشتريات المصريين والعرب ، مقابل مبيعات من المؤسسات الأجنبية فى غياب التجارى الدولى الذى لم يتم التعامل عليهمع عودة النشاط على قطاع الحليج و القطاع العقارى و أسهم المبادلة مع بايونيرز مثال الصعيد و الجيزة للمقاولات ، و كذلك قطاع الخدمات المالية بقيادة هيرمس .
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2982 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 1070 نقطة.

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