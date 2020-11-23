مشتريات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المصريين والعرب ، مقابل مبيعات من المؤسسات الأجنبية فى غياب التجارى الدولى الذى لم يتم التعامل عليهمع عودة النشاط على قطاع الحليج و القطاع العقارى و أسهم المبادلة مع بايونيرز مثال الصعيد و الجيزة للمقاولات ، و كذلك قطاع الخدمات المالية بقيادة هيرمس .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.