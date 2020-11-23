مجلة ألمانية: تركيا تمنع الجيش من تفتيش سفينة تنقل أسحة إلى ليبيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:45 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

منعت تركيا، الجيش الألماني من تفتيش سفينة نقل تابعة للأولى يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

                                                                                                    

ويذكر أن قوات تابعة لعملية “إيريني"، تقوم بتفتش السفن تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

 

وتصر تركيا على استمرار الفوضى في ليبيا لأن استقرار البلاد واتفاق الليبيين يعني نهاية مشروعها في المنطقة "خاصة إذا أبرزنا أن من ضمن نقاط اتفاق جنيف وقف كل التحركات العسكرية الخارجية بما في ذلك برامج التدريب وغيرها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا سفينة مشبوهة تركيا ألمانيا

أخبار تهمك

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ ساعتين

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ليبيا.. تجدّد الاشتباكات في طرابلس بطريق المطار

مجلس النواب الليبي يدعو لإدانة دولية لدعم تركيا للإرهاب

وثائق مسربة تكشف انتهاكات تركيا على الأراضي الليبية

اليونان تعترض سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة متجهة إلى ليبيا

فرنسا: تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

فرنسا: الرئيس التركي يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»