ضبط مصنع يستخدم كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق بالقليوبية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية، لتجميعه كميات من كسر المكرونة، لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، بالإضافة إلى كميات من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، عن ورود معلومات بقيام المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، بتجميع كميات من كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

على الفور جرى تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 10 طن كسر مكرونة لإعادة تدويرها، و10 طن دقيق فاخر، بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة إدخالها فى عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ ساعتين

4 أزمات تقضي على برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»