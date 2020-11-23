ضبط مصنع يستخدم كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية، لتجميعه كميات من كسر المكرونة، لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، بالإضافة إلى كميات من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، عن ورود معلومات بقيام المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، بتجميع كميات من كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.



على الفور جرى تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 10 طن كسر مكرونة لإعادة تدويرها، و10 طن دقيق فاخر، بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة إدخالها فى عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.