برلماني: صندوق تحيا مصر لعب دورا بارزا في تخفيف أعباء وأثار الأزمات

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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بدخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينس؛ نظرا لتسجيله رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.



واكد المسعود، خلال البيان الصادر له، على أن صندوق تحيا مصر حقق بالفعل وعلى ارض الواقع الكثير من الانجازات في خدمه المواطنين لتخفيف العبء عن حياه الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة من مواجهة فيروس كورونا القاتل.



واوضح عضو مجلس النواب، ان الصندوق لعب دورا بارزا في تخفيف أعباء وآثار الأزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع هذا الملف على كاهلة منذ أن تولى حكم البلاد.





وكان قد تسلم صندوق "تحيا مصر" شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكره"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون أسرة على مستوى الجمهورية.



وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام



كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، فضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.