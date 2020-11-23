برلماني: صندوق تحيا مصر لعب دورا بارزا في تخفيف أعباء وأثار الأزمات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بدخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينس؛ نظرا لتسجيله رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.

واكد المسعود، خلال البيان الصادر له، على أن صندوق تحيا مصر حقق بالفعل وعلى ارض الواقع الكثير من الانجازات في خدمه المواطنين لتخفيف العبء عن حياه الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

واوضح عضو مجلس النواب، ان الصندوق لعب دورا بارزا في تخفيف أعباء وآثار الأزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع هذا الملف على كاهلة منذ أن تولى حكم البلاد.


وكان قد تسلم صندوق "تحيا مصر" شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكره"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، فضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ ساعتين

4 أزمات تقضي على برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»