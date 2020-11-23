جامعة بنها تشارك بمنتدى رؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

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تشارك جامعة بنها بالمنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو بالمكتب التنفيذي للتحالف والذي تستضيفه أون لاين كلا من جامعة شيان بالصين، وجامعة العلوم التطبيقية في ميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 23 - 27 نوفمبر الجاري وبمشاركة 60 جامعة حول العالم من أعضاء التحالف.



ويمثل جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.



وقال الجيزاوي إن المنتدى يتناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة والتي منها رسالة الجامعات ودورها في أمن المجتمع، وكيف يؤثر وباء كورونا علي مستقبل الجامعات، وأمن الأنظمة الطبيعية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكوارث الطبيعية بما في ذلك من آثار الأوبئة والتغيرات المناخيه، بالإضافة إلى أمن الفضاء السبرانى وعلاقتة بحماية الخصوصية، والأمن من أجل الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر في ختام المنتدى أن يعقد اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف للنظر في عضوية الجامعات الجديدة له.