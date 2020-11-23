إصابة "خفير" في مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بقليوب

Advertisements

أصيب خفير بطلق ناري في مشاجرة بقرية صنافير مركز قليوب، استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم بين 8 أفراد، بسبب الخلاف على ملكية أرض، جرى نقل المصاب في حالة خطرة لمستشفى قليوب التخصصي، وألقي القبض على طرفي المشاجرة وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بقرية صنافير.



أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول، "ع.ل.ب" 25 عامًا، خفير خصوصي، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى، وجرى نقله لمستشفى قليوب التخصصى لتلقي العلاج، و"ح.م.ن" 62 عاما، خفير خصوصي، و"س.م.ت" 40 عامًا، خفير خصوصي.



وطرف ثان، "ع.ع.ل" 60 سنة خفير، و"م.ح.م " 45 عامًا، خفير، و"س.ع.م" 58 عاما، خفير، ونجليه كلا من "ر.ج.م"، 33 عامًا، خفير، و"ع.ي.س" 31 عامًا، خفير.



وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان، بسبب الخلاف على "غفرة" وملكية قطعة أرض مساحتها 2 فدان ونصف، من إجمالي مساحة 43 فدان، بمنطقة عزبة إحسان التابعة لقرية صنافير التابعة لمركز قليوب، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب، وإطلاق السادس عيار ناري من فرد روسي كان بحوزته محدثا إصابة الأول.



ألقي القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر السادس بأنه محدث إصابة الأول، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، عبارة عن فرد روسي وعدد 7 طلقات، وفارغ طلقة من ذات العيار.