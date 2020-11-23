"التموين" تقترح إنشاء سلاسل تجارية وسوق للجملة بعدد من مناطق محافظة القليوبية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:28 م
ارباهيم عشماوي
ارباهيم عشماوي
أحمد الشيخ
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استقبل  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السيد الاستاذ الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك لتفقد عدد من الاماكن المتميزة بغرض طرحها قريباً كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة اهالي المحافظة .

وتفقد " عشماوى بصحبة  السيد المحافظ  اكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية واسواق متخصصة حيث  تم زيارة عدد 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية  هذا وقد افاد عشماوى ان المواقع التي تم زيارتها هي اماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح  بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة وان هذة الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوق للجملة ومباني تجارية متعددة الاغراض ومناطق تجارية حديثة واماكن تجارية  ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن  هذه  الفرص تتيح لابناء المحافظة فرص عمل متنوعه .

ونقل "عشماوى" خلال الزيارة  تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  ،وأن وزارة التموين  لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية  خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة  نقل السلع .

واشاد عشماوى بالمواقع  التى تم زيارتها برفقه  السيد اللواء  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لافتا الى  أن  هناك ترتيبات تجري علي قدم وساق للاعلان قريباً عن هذة الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة ، كما أن  القليوبية  من المحافظات الواعدة  وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وايضا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة .


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