انتخابات الإعادة مجلس النواب 2020 | اعرف لجنتك من الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي الخاص بك

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:26 م
انتخابات الإعادة مجلس النواب 2020
انتخابات الإعادة مجلس النواب 2020
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انتخابات الإعادة مجلس النواب 2020 | اعرف لجنتك من الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي الخاص بك

مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في 13 محافظة بالداخل، تصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات محركات البحث “جوجل” حيث يسعى البعض لمعرفة لجنته الانتخابية قبل الذهاب لإدلاء بصوته في جولة الإعادة، التي بدأ عملية التصويت بها منذ الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء أو مع آخر ناخب متواجد أمام اللجان. 

كما يتابع البعض آخر أخبار الانتخابات وفتح اللجان للتصويت، ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية معرفة لجنتك الانتخابية بخططوات سهلة وروابط مباشرة عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات
فتحت اللجان الانتخابات في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، وكذلك أسيوط والناي والوادي الجديد، وأيضا الأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح. أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة صباحاً لإدلاء أصواتهم في جولة الإعادة،  وتزامنا مع ذلك أطلقت اللجنة العليا للانتخابات العديد من الطرق من أجل الاستعلام عن اللجان الانتخابية، ونرصدها على هذا النحو:

الاتصال بالرقم الساخن 141 والرد على البريد الصوتي بإدخال الرقم القومي الخاص بك وسوف يتم الرد برقم اللجنة ورقمك الانتخابي.

وأيضا يمكنكم إرسال رسالة نصية بها الرقم القومي كاملا على الرقم 5151  وسوف ترسل اللجنة رسالة  بها بيانات الناخب.

اعرف لجنتك من الهيئة الوطنية للانتخابات
كما يمكنك اتباع الطريقة الأشهر للاستعلام عن لجنتك الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات (اضغط هنا).
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية.
- ثم أدخل الرقم القومي.
- وفي النهاية اضغط على "استعلم"، وسوف تظهر لك البيانات اللازمة للإدلاء بالصوت الانتخابي.

انتخابات مجلس الشعب
جولة الإعادة يذكر أن انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في الخارج بدأت يوم السبت الماضي 21 نوفمبر وتستمر حتى اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات البرلمانية رسميًا في انتخابات الإعادة الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر 2020.

فيما تجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج. ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل. على أن تعلن النتائج بشكل رسمي بعدها بأسبوع.

انتخابات الإعادة مجلس النواب 2020 | اعرف لجنتك من الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي الخاص بك

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