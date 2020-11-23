إنتر ميلان يعرض نجمه للبيع خلال الإنتقالات الشتوية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف بيبي ماروتا، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أنه سيعرض نجمه الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن للبيع، خلال فترة الإنتقالات الشتوية بيناير المقبل.


وقال ماروتا، في تصريحات صحفية:" فإن إستراتيجية الإدارة بدعم فريق كرة القدم مستمرة، ومنها ضم أفضل العناصر على الساحة الأوروبية، أو تسويق أي صفقة لم تتمكن من إثبات قدرتها على اللعب بقميص النيراتزوري".


وأصاف:"سبق وفشل أنطونيو كونتي إعطاء فرصة للدنماركي كريستيان إريكسون بإيجابية فرص له بالعب، وقد منحها له كونتي بقميص النيراتزوري".


وواصل:" لقد منح الدنماركي فرصًا أكثر من مره، لكنه لم يجد سبيله للتكيف مع الكالتشيو، ولم يعرف كيف يستغل الفرصة نع الإنتر جيداً".


ويدخل فريق إنتر ميلان مواجهة صعبة ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري الإيطالي، حين يستضيف فريق تورينو، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة، بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضنها ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.


يحتل تورينو المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2020/2021، برصيد 5 نقاط بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.


بينما يحتل إنتر ميلان المركز السابع بجدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر اي سي ميلان.

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