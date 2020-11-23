رابط وظائف مصلحة الضرائب 2021 عبر jobs.mof.gov.eg | وماهية الاختبارات والأوراق المطلوبة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:21 م
وظائف مصلحة الضرائب 2021
وظائف مصلحة الضرائب 2021
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رابط وظائف مصلحة الضرائب 2021 عبر jobs.mof.gov.eg | وماهية الاختبارات والأوراق المطلوبة

رابط وظائف مصلحة الضرائب 2021 | قامت مصلحة الضرائب، باستعراض بيان عن محتوى اختبارات التقييم للمترشحين للوظائف التي أعلنت عنها المصلحة حيث سيتعرض المترشح لبعض الاختبارات التي تحتوي على عدد من الأسئلة التي ستدور في المجالات المحاسبة الضريبية والتي تشمل (الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين – الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – الضريبة على القيمة المضافة)، وكذلك ستشمل الأسئلة على (أساسيات المحاسبة المالية ، ومبادئ المراجعة ، ومعلومات قانونية ضريبية) كما ستكون الأسئلة ذات صلة بقوانين: (الضريبة على الدخل – الضريبة على القيمة المضافة – ضريبة الدمغة – رسم تنمية الموارد المالية للدولة).

رابط وظائف مصلحة الضرائب 2021
قبل أن نقدم لحضراتكم  رابـط وظـائف مصلحة الضرائب 2021، نحب أن نسرد لكم بعض المتعلقات التي تخص الاختبارات التي سيتعرض لها المترشحين لطلب الوظيفة. 

حيث ستدور الاختبارات أيضا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ، وكذلك نطاق تطبيقها وكيفية تأثير التطور التكنولوجي الناتج على مجال الضرائب بمصر،كما سيتضمن الاختبارات عدد من الأسئلة الهامة التي تغطي مهارات وأساسيات استخدام الحاسب الآلي – حيث سيختبر المترشح عن قدرته في التعامل مع برامج (Internet Applications – Windows – Word -Excel – PowerPoint).

وأيضا سيختبر المترشح في المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الأساسية .مثل (إدارة الوقت – التفاوض – إدارة الاجتماعات)، وكذلك سيتعرض المترشح للمعلومات الإدارية الأساسية مثل (وظائف الإدارة – الرقابة – التخطيط الاستراتيجي) ، بالإضافة إلى بعض الاختبارات في مفردات اللغة الإنجليزية .

رابط التقدم لوظائف مصلحة الضرائب 2021
- لتقديم طلب التحاق بأحد وظائف مصلحة الضرائب 2021 على الإنترنت (اضغط هنا)، وحتى يوم 21 ديسمبر 2020.

- مسح ضوئي لصورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم وتحميله على الموقع.

- ثم مسح ضوئي لصورة من شهادة الميلاد المميكنة ثم تحميلها على الموقع.

- بعد ذلك مسح ضوئي لصورة من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ هذا الإعلان ثم تحميلها على الموقع.

- ثم مسح ضوئي لصورة من شهادة (الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية) ثم تحميلها على الموقع وهذا بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور فقط.

بعد ذلك مسح ضوئي لصورة من صحيفة الحالة الجنائية حديثة وصادرة باسم وزارة المالية وتحميلها على الموقع.
ثم بعد ذلك مسح ضوئي لصورة شخصية للمتقدم وتحميلها على الموقع.

رابط وظائف مصلحة الضرائب 2021 عبر jobs.mof.gov.eg | وماهية الاختبارات والأوراق المطلوبة

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