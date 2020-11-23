رئيس دير القديس موسى بسيناء يطيب رفات الشهداء والقديسين
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:22 م
ماريان عيد
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ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبيه ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي العامر ببريه سيناء اليوم، صلاه القداس الإلهي بكنيسه القديس مار مرقص الرسول والقديس العظيم موسي النبي بطور سيناء.
وعقب القداس قام نيافته بعمل تطييب رفات القديسين والشهداء ” القديس مارمرقص -والشهيد مارجرجس -والشهيد ابو سيفين-والشهيد مارمينا العجايبي-ابوفام الجندي الاوسيمي-ابسخيرون القليني-ماربقطر بن رومانوس-القديسه دميانه-ابونا سمعان الاخميمي-قزمان ودميان -الام دولاجي-انبا متاوس الفاخوري-والشهيده اجنس-وشهداء اخمي-وشهداءالفيوم -القديس صليب الجديد-والثلاثه الفلاحين “.
وعقب القداس قام نيافته بعمل تطييب رفات القديسين والشهداء ” القديس مارمرقص -والشهيد مارجرجس -والشهيد ابو سيفين-والشهيد مارمينا العجايبي-ابوفام الجندي الاوسيمي-ابسخيرون القليني-ماربقطر بن رومانوس-القديسه دميانه-ابونا سمعان الاخميمي-قزمان ودميان -الام دولاجي-انبا متاوس الفاخوري-والشهيده اجنس-وشهداء اخمي-وشهداءالفيوم -القديس صليب الجديد-والثلاثه الفلاحين “.
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