إجراءات الدولة حال الاشتباه بكورونا أثناء جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

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في ظل انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، كثفت الحكومة المصرية، إجراءاتها لحماية الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الدولة لحماية الناخبين من عدوى فيروس كورونا المستجد.



١. فعلت الدولة المصرية، بوابات تعقيم في مدخل لجان كل لجنة انتخابية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



٢. توفير كمامات خارج وداخل اللجان الانتخابية حرصًا على صحة الناخبين.



٣. جرى التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



٤. تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.



٥. حرصت جهات الأمن على توفير لجنة من الصحة للكشف على الناخبين قبل دخول اللجنة، كما قامت بتوزيع الكمامات على الناخبين.



٦. مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.



٧. يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية.



٨. حال الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها.



ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.