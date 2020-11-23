حملة مكبرة لإزالة عشش وباكيات سوق التونسي

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قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية ، حملة مكبرة لإزالة الباكيات والعشش بسوق التونسى القديم وتسكين الباعة على الفور بالسوق الجديد بالبساتين.



وأكدت جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ، انه تم إزالة باكيات بيع السيراميك بالسوق القديم وذلك بحضور رؤساء احياء الخليفة والمعادى والبساتين ومصر القديمة و القيادات الشرطية والتنفيذية.





واضافت انه سوف يتم نقل الباعة لسوق التونسي الجديد فور الإزالة، مشيرة إلى ان ازالة السوق تتم بهدف تطوير المنطقة خاصة بعد تكرار حوادث الحرائق بداخلها وشدة خطورتها على حياة السكان من ناحية أخرى.

