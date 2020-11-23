وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد مقار لجان انتخابات النواب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
تفقد اليوم الأثنين الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، بجولة تفقدية لعدد من مدارس المعده مقار لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الإعادة بمجلس النواب ٢٠٢٠، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وذلك مع انطلاق جولة الإعادة والتي تجرى يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٢٣و٢٤من نوفمبر ٢٠٢٠، ضمن محافظات الإعادة للمرحلة الأولى.

قد تفقد مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بإدارة المنتزة التعليمية ومدرسة الخنساء والشهيد شريف محمد عمر الإبتدائية والشهيد محمد احمد عبدة الإعدادية بإدارة شرق التعليمية.


وقد أشار الدكتور محمد سعد مدير المديرية أنه تم تسليم اللجان الانتخابية امس الأحد إلى الأمن بعد الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل.

كما أكد على أنه تم توفير كشافات طوارئ تحسبا لأي طارئ واعداد مقاعد للناخبين، وتدبير كراسى طبية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،
كما أشار سعد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الناخبين والتعقيم والتطهير بشكل دائم.
مشيرًا إلى ووضع علامات التباعد أمام اللجان وساحات الانتظار التزامًا بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد١٩ "وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

والجدير بالذكر أنه تم تسيير لجان فرعية على مستوى الادارات الفرعية الثمانية، لرصد أي متطلبات جديدة للجان، والعمل على حل أى عراقيل على الفور ان وجدت،
واكد على تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، كما اشار إلى أن إجمالي عدد اللجان الانتخابية في مدارس الإسكندرية ( ٣١٧ ) لجنة انتخابية، موزعة على إدارات التعليمية الثمانى.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»