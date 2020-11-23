بحضور الداعية مصطفي حسني.. ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية تثقيفية لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة حاضر فيها الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، وذلك فى إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعى السليم لمفاهيم الدين الإسلامى الحنيف فى نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن البرنامج الثقافى لأكاديمية الشرطة فى العام الدراسى الحالــــى 2020/2021م.

ودارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوى الأمين" كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمنى المتمثلة فى خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّى بحُسن الخُلق، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.


وقد أعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية وتم الرد على تساؤلات وإستفسارات بعض الطلبة فيما يتعلق بموضوع الندوة.

بحضور الداعية مصطفي حسني.. ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة
بحضور الداعية مصطفي حسني.. ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة
بحضور الداعية مصطفي حسني.. ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة
بحضور الداعية مصطفي حسني.. ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة

أخبار تهمك

طنطا يستغني عن 4 لاعبين قبل ساعات من غلق القيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ يوم

حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وفياريال

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

11:10 ص

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

12:29 م

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

08:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»