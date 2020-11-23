القوى العاملة: تعيين 518  شاباً .. منهم 5 من ذوى القدرات بقنا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 518   شاباً من  مختلف المؤهلات ، منهم 5 من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2092 شاباً ، فضلا عن استخراج 484 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.


وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية  ، بواقع مليون و 796 ألفاً و 840 جنيها منح رعاية إجتماعية لـ 3410 عاملاً ، وصرف منح رعاية صحية وقدرها 46 ألفاً و 391 جنيهاً لـ 289 عاملا.


وأوضح   أسعد أحمد السيد مدير المديرية،  في تقريره الشهري للوزير عن انجازات المديرية خلال أكتوبر الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 665 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضر عمالي ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 17 شكاوى عمالية،  تم تسوية 11 شكوى منهم ودياً ، وتحويل 5 شكاوي للقضاء ، وتبقت شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.


وأشار إلي أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 145 منشأة،  ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .
 

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