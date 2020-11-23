البابا تواضروس يقوم برسامة وترقية كهنة الأربعاء المقبل بالكاتدرائية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأربعاء المقبل صلوات القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويسيم قداسته عدد من الأباء الكهنة من إيبارشيات الإسكندرية والقاهرة، وترقية كهنة، في إطار تطوير العمل الرعوي بهذه الإيبارشيات.

فى سياق اخر عاد كلا من القمص ابرام القمص يوسف والقمص توما القمص يوسف رعاة كنيسة السيدة العذراء مريم ببلقاس بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس وسط فرحة كبيرة من شعب الكنيسة.

وذلك بعد شفاءهم الإصابة بفيروس كورونا ( كوڤيد 19) وكان الآباء قد بدأوا العزل والعلاج بعد فترة صعبة بالعناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بسندوب تلقوا فيها كامل الدعم والاهتمام وكان الآباء ممتنين للمجهود الكبير المبذول من وزارة الصحة والرعاية الشاملة وتم الشفاء والعودة لكنيستهم بسلام.

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