محافظة المنيا تتابع سير اللجان في انتخابات الإعادة لمجلس النواب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها في اليوم الاول لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة سير جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في جميع مراكز المحافظة.

وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرفة العمليات الفرعية.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة.

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