"هواوي" تطلق حلولها لقيادة الشبكات الداخلية للشركات والمؤسسات لعصر ذكي ولاسلكي

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز مصر -الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن أطلاقها لأحدث حلولها التكنولوجية في مصر وهو ال "CloudCampus 2.0” الخاص بحلول الشبكات الداخلية للشركات، وذلك خلال "قمة المحللين العالمية 2020". يهدف هذا الحل إلى تقديم تحديثات ذكية في قطاع الاتصال والتشغيل والصيانة، ويساعد الشركات بمختلف احجامها على بناء شبكات داخلية ذكية لاسلكية بالكامل بجانب تحسين مستوى الاداء للشبكة الداخلية.





وفيما يخص القدرة الفائقة لسرعات الجيجابايت اللاسلكية بالكامل، وأداء الشبكات الداخلية؛ أطلقت شركة هواوي تكنولوجيز مصر مجموعة كاملة من أجهزة الشبكات السلكية واللاسلكية الجديدة كليًا. تتميز تلك الأجهزة اللاسلكية بالنطاق الترددي والأداء العالي، حيث تهدف إلى مساعدة المؤسسات من مختلف الاحجام لبناء شبكة داخلية توفر معدل أداء يزيد عن 1 جيجابت في الثانية لجميع شبكات الاتصالات الداخلية لكي تحافظ على استمرارية الخدمة في أي وقت وأي مكان.





وفي هذه المناسبة، علق السيد مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا:" لم يعد الاتصال اللاسلكي الكامل للشبكات الداخلية للشركات والمؤسسات مجرد رفاهية؛ بل ضرورة للمؤسسات الناشئة خلال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم، والتي ستؤدي بدورها إلى تحسين الكفاءات المكتبية والتشغيلية بشكل كبير. تتوقع شركة هواوي تكنولوجيز مصر نموًا في شعبية وشهرة التطبيقات التي تحتاج إلى النطاق الترددي والتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة" bandwidth-hungry and latency-sensitive applications"، مثل الـ 4k، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، والتخزين السحابي، والبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI)، الخدمات السحابية. هدفنا الأساسي هو جعل الشبكات الداخلية للشركات والمؤسسات المصرية لاسلكية بالكامل بسرعة كبيرة في أي وقت وفي أي مكان".





وفي ضوء التجربة الذكية لشبكات التنظيم الذاتي (CSON) وضمان التطبيقات الرئيسية؛ تقدم شركة هواوي تكنولوجيز مصر من خلال حل ال "CloudCampus 2.0” تقنيات الذكاء الاصطناعي للشبكة بأكملها بجانب الاستفادة الكاملة من تقنيات الجيل الخامس 5G لمساعدة المؤسسات على التعرف بذكاء على تغييرات بيئة الشبكة، وتحسين وتقليل تداخل القناة المشتركة للشبكات اللاسلكية تلقائيًا، فضلاً عن تحسين أداء الشبكة اللاسلكية.





وصرح لي شينغ رئيس خط انتاج الشبكات الداخلية لخط منتجات Datacom الخاص بشركة هواوي: "تتمتع حلول الشبكات الداخلية المقدمة من قبل شركة هواوي تكنولوجيز والمدعومة من AirEngine Wi-Fi 6، بسجل حافل في مختلف الصناعات، والتي تشمل قطاعات التعليم، والحكومة، والتصنيع، والخدمات العامة. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل شركة هواوي تكنولوجيز العمل مع المزيد من الشركاء في جميع أنحاء العالم لتزويد العملاء بأفضل الحلول والخدمات، لمساعدتهم على تسريع عملية التحول الرقمي والبقاء في صدارة المنافسة. يمكن أن يساعد هذا الحل المستقبلي العملاء على بناء شبكة داخلية ذات قدرة فائقة وذكية، وذات تنظيم ذاتي لضمان جودة واستمرارية الخدمة".





ثم تابع شينغ قائلاً: "نحن نتابع تطوير الشبكات الداخلية اللاسلكية بالكامل والتي تلبي جميع متطلبات المكاتب وشبكات الإنتاج، والأهم من ذلك أنها تخدم جميع الأماكن في مدننا وذلك لإعادة تعريف حياتنا ومكاتبنا وتجارب السفر. ومن هنا، سنستطيع من تمكين مصر من الوصول إلى عصر الذكاء اللاسلكي الكامل. تأتي هذه التوقعات بالتوافق مع أهداف حل ال "CloudCampus 2.0”، وتصميمه ومنتجاته المطورة، مع هندستها ومنتجاتها المطورة بشكل شامل، واستراتيجية الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى مركز للتحول الرقمي في منطقة الشرق الاوسط."





كما يعد التنفيذ السريع للخدمات هو مفتاح نجاح المؤسسات في السوق، وعادة ما يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر لتنفيذ شبكة داخلية مكونة من الآلاف من نقاط الوصول للشبكات السلكية واللاسلكية على حد سواء. ولمعالجة هذا الأمر، يقدم ال "CloudCampus 2.0” ال iMaster NCE القائم على الذكاء الاصطناعي وCampusInsight لتنفيذ الشبكات والخدمات في غضون دقائق.





الجدير بالذكر أنه منذ استخدام حل ال CloudCampus في عام 2017، قام بخدمة العملاء في مختلف الصناعات في أكثر من 100 دولة ومنطقة. وفي يناير 2020، تم تسمية حل ال Cloud Campus باسم “الاختيار الأفضل للعملاء"، وذلك بواسطة جارتنر بير إنسايتس. ومع أحدث إصدار لحل ال CloudCampus 2.0، ستستمر شركة هواوي تكنولوجيز مصر في مساعدة المصنعين عبر الصناعات المختلفة من بناء شبكات رقمية جاهزة تلبي احتياجات الشركات اليوم وغدًا.