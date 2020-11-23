تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابعت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأتنين، الحملة التي شنتها إدارة تموين سفاجا، برئاسة فوزي دنقي، مدير الإدارة لضبط المخالفين، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت "رئيس المدينة" أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و2 محضر عدم حمل شهاده صحيه تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا

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